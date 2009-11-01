8 (800) 222-23-42 Написать
Выберите любимый магазин
г. Славянск-на-Кубани
г. Славянск-на-Кубани
ст. Полтавская
ст. Полтавская
г. Темрюк (промзона)
г. Темрюк (промзона)
г. Абинск
г. Абинск
г. Крымск
г. Крымск
г. Темрюк (ул. Мороза)
г. Темрюк (ул. Мороза)
г. Геленджик
г. Геленджик
г. Анапа
г. Анапа
О нас Доставка Оплата Акции Отзывы Блог Контакты
Телефон Кабинет
Избранное 1 Кабинет Корзина 0
Обои
Тип
Обои для стен Жидкие обои Обои под покраску
Производитель
Euro decor OVK Victoria Stenova Палитра Аспект МИР Артекс Erismann МОФ Фокс Elysium Silk Plaster NORTEX Marburg MaxWall Элект Смотреть еще
Помещение
Спальня Кухня Детская Гостиная
Цвет
Красный Зеленый Синий Бежевый Белый Голубой Желтый Коричневый Розовый Серый Черный Фиолетовый Разноцветный
Свет
Тип
Люстры Настенно-потолочные светильники Подвесные светильники Точечные светильники Бра (настенные светильники) Торшеры Споты Настольные лампы Уличные светильники
Производитель
FREYA Maytoni Ambrella Ecola LightStar LEEK Элект
Помещение
Спальня
Площадь помещения м.кв
До 10 10-20 20-30 От 30
Пол
Тип
Ламинат Паркетная доска Подложка Виниловый пол Плинтус напольный Пороги Фурнитура к плинтусу
Производитель
Egger Kastamonu Paradise Ritter Tarkett Eweger Lider Kastamonu Green Kastamonu Yellow Kronostar Royce Элект Profield
Тон
Светлый Натуральный Темный
Декор
Тип
Камины Интерьерный багет Потолочный плинтус Рулонные шторы Краски Грунт Декоративная штукатурка Колер Эмаль
Производитель
Dulux Marshall VGT Лакра Parade Glanzepol Плинтекс Комфорт Solid Де-Багет Betek Favori Элект
Помещение
Ванна
Сопутствующие товары
Тип
Инструменты Клей и герметики Лампочки
Производитель
КимТек Силакрил POINT Момент Европласт ART Deco Metylan Quelyd Vaks Verol Exclusive Ecola General Гермент
Акции
Меню
Обои Свет Пол Декор Сопутствующие товары Акции
Обои для стен Жидкие обои Обои под покраску
Люстры Настенно-потолочные светильники Подвесные светильники Точечные светильники Бра (настенные светильники) Торшеры Споты Настольные лампы Уличные светильники
Ламинат Паркетная доска Подложка Виниловый пол Плинтус напольный Пороги Фурнитура к плинтусу
Камины Интерьерный багет Потолочный плинтус Рулонные шторы Краски Грунт Декоративная штукатурка Колер Эмаль
Инструменты Клей и герметики Лампочки
Юг Кавказ Центральный округ Приволжский округ Сибирский округ Уральский округ Северо-Западный округ
Астраханская область Волгоградская область Краснодарский край Республика Калмыкия Республика Крым Ростовская область
Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия-Алания Ставропольский край Чеченская Республика
Воронежская область Московская область
Нижегородская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Татарстан Самарская область
Красноярский край Новосибирская область Омская область
Свердловская область Челябинская область
Ленинградская область
Меню
О нас Доставка Оплата Акции Отзывы Блог Контакты
Преимущества при покупке онлайн
С нами надежно
С нами надежно
Сеть розничных магазинов. 14 лет на рынке
Постоянные скидки
Постоянные скидки
Бонусы и скидки при покупке онлайн
Доставка по России
Доставка по России
2497 пунктов выдачи по всей стране
Удобная оплата
Удобная оплата
Платите при получении товара

Обои

Смотреть всё
Популярно
Обои 200805 Solo Fiji 1,06*10 м
2350 ₽ за рулон
В корзину
Популярно Новинка
Обои 10508-02 Артекс Лагуна 1,06*10 м
2400 ₽ за рулон
В корзину
Популярно
Обои 1959 Фокс Вилия-2 1,06*10 м
1330 ₽ за рулон
В корзину
Популярно
Обои 9099-11 Eurodecor London 1,06*10 м
1880 ₽ за рулон
В корзину

Свет

Смотреть всё
Популярно Новинка
Люстра LEEK LED CH GAMMA 118W
8990 ₽ за штуку
В корзину
Популярно
Свет настенно-потолочный LEEK Звезда 023 12Вт
385₽ за штуку
В корзину
Популярно
Свет. встр. Ecola MR16 DH07 Звезда поворот. черный хром-хром
120₽ за штуку
В корзину

Пол

Смотреть всё
Популярно
Ламинат Ritter Organic 33 Ольха Крымская 12мм 33 класс
1550 ₽ за метр кв.
В корзину
Популярно Новинка
Ламинат Kastamonu Blue (0,269/2,153) Дуб Ален FP 703 8мм 33 класс V4
1110 ₽ за метр кв.
В корзину
Популярно
Ламинат Ritter Organic 33 Дуб Средневековый 12мм 33 класс
1620 ₽ за метр кв.
В корзину
Популярно
Ламинат Kastamonu Yellow Дуб Пепельный 11 8мм 32 класс
699₽ за метр кв.
В корзину

Декор

Смотреть всё
Популярно
Краска ВГТ интерьерная 3 кг
419₽ за штуку
В корзину
Популярно
Краска Favori PLASTIC INTERIOR 2,13 л
1400 ₽ за штуку
В корзину
Популярно
Декор. штукатурка ВГТ фактурная 9 кг
1350 ₽ за штуку
В корзину
Сеть магазинов «Новый мир»

«Новый мир» – это красиво оформленные просторные магазины с большим ассортиментом и безупречным качеством обслуживания. Ниша, которую мы занимаем – это золотая середина. У нас не маленькие магазины, где отсутствует широкий ассортимент, но и не такие огромные, где теряется тщательность отбора товара и обслуживания клиентов. Магазины сети «Новый мир» представлены в Славянск-на-Кубани, Геленджике, Темрюке, Крымске, Абинске, Полтавской, Кореновске, Тихорецке, Анапе.

Подробнее
https://www.youtube.com/watch?v=eAaJNWqtReA
«Новый мир» в Instagram
Магазины
«Новый мир»
г. Славянск-на-Кубани
Полтавская станица
г. Темрюк (промзона)
г. Абинск
Выселки станица
г. Тихорецк
г. Крымск
г. Темрюк (ул. Мороза)
г. Геленджик
г. Анапа
г. Кореновск
В Славянске
г. Славянск-на-Кубани
г. Славянск-на-Кубани, ул. Крупской, 280
8.00-19.00
без перерывов и выходных
+7 (918) 049-44-14
В Полтавской
Полтавская станица
Полтавская станица, ул. Просвещения, 107 А
8.00-18.00
без перерывов и выходных
+7 (918) 444-50-57
В Темрюке (промзона)
г. Темрюк (промзона)
г. Темрюк, Восточная промзона, 1
8.00-18.00
без перерывов и выходных
+7 (918) 049-44-55
В Абинске
г. Абинск
г. Абинск, ул. Советов, 29
9.00-19.00
без перерывов и выходных
+7 (918) 049-44-88
В Выселках
Выселки станица
ст. Выселки, ул. Лунёва, 31 К
9.00 - 19.00
без перерывов и выходных
+7 (918) 049-44-24
В Тихорецке
г. Тихорецк
г. Тихорецк, ул. Подвойского, 62
9.00-19.00
без перерывов и выходных
+7 (918) 049-44-11
В Крымске
г. Крымск
г. Крымск, ул. Маршала Жукова, 28 А
9.00-19.00
без перерывов и выходных
+7 (918) 049-44-64
В Темрюке (ул. Мороза)
г. Темрюк (ул. Мороза)
г. Темрюк, ул. Мороза, 34
8.00-18.00
без перерывов и выходных
+7 (918) 072-44-48
В Геленджике
г. Геленджик
г. Геленджик, ул. Киевская, 33
9.00-19.00
без перерывов и выходных
+7 (918) 044-09-00
В Анапе
г. Анапа
г. Анапа, ул. Чехова, 81
9.00-19.00
без перерывов и выходных
+7 (918) 072-44-46
В Кореновске
г. Кореновск
г. Кореновск, ул. Красная, 47
9.00-19.00
без перерывов и выходных
+7 (918) 049-44-41
Главная Поиск Кабинет Корзина