Интернет-магазин “Новый мир” занимается продажей светотехнического оборудования, отделочных материалов, декора и сопутствующих товаров. Также в каталоге на нашем сайте вы найдете обои для стен, различные типы напольных покрытий, камины, рулонные шторы ведущих производителей по доступным ценам.

Почему стоит выбрать интернет-магазин “Новый мир”

В нашем каталоге представлены отделочные материалы и элементы декора, подходящие для жилых и коммерческих помещений.

Разнообразные варианты дизайна: от классического до современного. Вы сможете дополнить интерьер новыми цветовыми решениями, декоративными элементами, светильниками или люстрой с высоким качеством света.

Лояльные цены и бонусная программа. Периодически в нашем магазине проводятся акции и предлагаются приятные бонусы.

Доставка в Краснодар, по Краснодарскому краю и России. Заказы доставляются в четко оговоренный срок. У нас налажены контакты с транспортными компаниями СДЭК, Энергия и DPD.

Удобная оплата. Вы можете оплатить товар наличными непосредственно курьеру или в любом из магазинов сети “Новый мир”. При заказе изделий через сайт оплату можно осуществить с помощью платежной карты VISA, MasterCard/Maestro и МИР. Также у нас действует безналичный расчет.

Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь к нам. Менеджер магазина свяжется с вами в ближайшее время и поможет подобрать отделочный материал или стильный декор для квартиры или дома.