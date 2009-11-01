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Обои
Свет
Пол
Декор
«Новый мир» – это красиво оформленные просторные магазины с большим ассортиментом и безупречным качеством обслуживания. Ниша, которую мы занимаем – это золотая середина. У нас не маленькие магазины, где отсутствует широкий ассортимент, но и не такие огромные, где теряется тщательность отбора товара и обслуживания клиентов. Магазины сети «Новый мир» представлены в Славянск-на-Кубани, Геленджике, Темрюке, Крымске, Абинске, Полтавской, Кореновске, Тихорецке, Анапе.
Сеть магазинов «Новый мир»
Интернет-магазин “Новый мир” занимается продажей светотехнического оборудования, отделочных материалов, декора и сопутствующих товаров. Также в каталоге на нашем сайте вы найдете обои для стен, различные типы напольных покрытий, камины, рулонные шторы ведущих производителей по доступным ценам.
Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь к нам. Менеджер магазина свяжется с вами в ближайшее время и поможет подобрать отделочный материал или стильный декор для квартиры или дома.
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